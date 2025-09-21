María José Suárez, ¿cómo fue su encuentro con Sheila Casas? Nos lo cuenta

MADRID, 21 Sep. (CHANCE) -

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la relación de amistad que podía haber surgido entre María José Suárez y Sheila Casas, lo que ha llamado especialmente la atención debido a que las dos mantuvieron una historia de amor con el mismo hombre: Álvaro Muñoz Escassi.

Ahora, la modelo se ha dejado ver en la 82º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y allí ha hablado de cómo fue el encuentro que mantuvo con la hermana de Mario Casas y aunque no ha desvelado de los temas de los que hablaron, sí que ha confirmado que la considera su amiga.

"¿Pero tú te crees que yo te voy a contar de qué hablé yo? A las 3 o 4 de la mañana con risa y tal. Hablamos, nos reímos, pasamos un buen rato y ya está, con amigas además comunes. Había más gente", explicaba María José, confirmando que la considera su amiga: "Sí, claro que sí".

Al preguntarle por la buena relación que mantiene con las exparejas de Escassi, la colaboradora de televisión desvelaba que: "Con Raquel, con su exmujer, también estuve en Miami hace poco comiendo, pero porque Raquel también es amiga mía de antes... a Raquel la conocí en República Dominicana, cuando yo vivía allí y en la vida hay que llevarse bien con todo el mundo al final".

Por último, la modelo lanzaba una reflexión con la que dejaba entrever que no quiere tener polémicas con nadie, ni siquiera estar enemistada con mujeres que han compartido su vida con el jinete: "Hay que olvidar lo malo y mirar para adelante, quedarse con lo bueno y el rencor fuera porque no te hace bien".