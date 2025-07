María José Suárez, ¿teme o no teme a Álvaro Muñoz Escassi? Su respuesta

MADRID, 12 Jul. (CHANCE) -

A pesar de no querer hablar estos días de atrás de la ruptura sentimental de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, María José Suárez sorprendía sentándose en '¡De viernes!' para hablar de ello... y atención porque su testimonio ha vuelto a poner en el punto de mira al jinete.

En su entrevista, la modelo aseguró que "miedo no le tengo, pero es verdad que no le quiero tener como enemigo", algo que ya escuchamos en el pasado por parte de Sonia Ferrer cuando se especuló sobre lo que hacía el jinete en el ámbito privado de sus relaciones. "Yo no fui capaz de poner límites en mi relación con Álvaro", detalló María José y "cuando acabé la relación me di cuenta que la guerra era conmigo misma, de perdonarme a mí misma".

Sin embargo, como ya ocurrió en el pasado cuando rompió con él, vuelve a sembrarse la duda sobre las actuaciones que el jinete llevaría a cabo en sus relaciones y que serían el motivo por el que sus parejas acaban rompiendo con él.

Tras su entrevista, la colaboradora de televisión llegaba al hotel donde se alojaba en la capital madrileña y cambiaba su testimonio asegurando que "yo no le temo" y cuando le preguntaban qué puede haber denunciable en lo que el jinete hace o deja de hacer con ellas en la intimidad, evadía la respuesta: "Pero si es que yo no he dicho nada de eso".