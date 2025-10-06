María del Monte se entera por la prensa de la pena que se pide para su sobrino, Antonio Tejado

MADRID, 6 Oct. (CHANCE) -

Tras muchos meses de espera e incertiumbre por conocer el desenlace del violento robo que María del Monte e Inmaculada Casal vivieron en su propio domicilio en agosto de 2023, la colaboradora de televisión se enteraba por la prensa de un nuevo cambio en el proceso judicial.

En esta ocasión era la cantante la que reconocía ante la prensa que se había enterado tan solo unos minutos antes de la petición de 30 años de prisión por parte de la Fiscalía para su sobrino y 'cabeza pensante' del robo, Antonio Tejado: "Me he enterado ahroa mismo". Ante la insitencia de la prensa, María dejaba muy claro cuál es su posición ante este tema: "Es un tema del que estoy más apartada". En cuanto a esta nueva pena que podría caer sobre su sobrino, María prefería ser prudente: "Bueno, tiempo al tiempo". Dejando muy claro que este es un tema muy complicado para ella y para toda la familia, la colaboradora de 'Y Ahora Sonsoles' sentenciaba: "Sabéis que no voy a decir absolutamente nada de ese tema y que las cosas sigan su curso donde tienen que ir".

Hay que recordar, que Tejado fue acusado de ser el autor intelectual el robo que se produjo en casa de su tía el 25 de agosto de 2023, un asalto en el que se ejerció una violencia extrema sobrepasando los límites de agresión y amenaza. Más de dos años después del suceso, el Ministerio Fiscal solicita una pena de 28 años de prisión para Antonio, una petición aún mayor de la que requerían los abogados de María y su familia. La Fiscal del caso explica en el escrito que Tejado sabía perfectamente el patrimonio que su tía podía tener en casa y por ello se aprovechó de la cerecanía que tenía con el resto de la banda acusada.