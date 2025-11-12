María del Monte, incapaz de ocultar su preocupación ante la fianza de 639.000 euros impuesta a Antonio Tejado

MADRID, 12 Nov. (CHANCE) -

El juez ya ha notificado formalmente a Antonio Tejado que se sentará en el banquillo de los acusados por su presunta implicación en el violento robo a la casa de su tía María del Monte e Inmaculada Casal en la madrugada del 25 de agosto de 2023. Este martes el sobrino de la artista ha comparecido en los Juzgados de Sevilla para que se le entregase el auto de apertura de juicio oral, en el que se enfrentará a una petición de cárcel de 30 años por parte de la Fiscalía, y de 28 por la acusación particular, ejercida por la folclórica y su mujer.

Además, el magistrado ha notificado a Tejado que dispone de 24 horas para depositar la fianza de 639.000 euros que se les ha impuesto a los 11 imputados en la investigación, entre los que se encuentra el presunto cabecilla de la banda criminal Arney Garibyan 'el ruso'. Una elevada cantidad de la que no dispondría, por lo que en principio la Justicia embargará todos los bienes de los que disponga.

Horas después del paso de Antonio por los Juzgados, y a pesar de que tampoco está siendo un momento fácil para ella, María ha cumplido con sus compromisos profesionales y ha puesto su mejor cara en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, no ha podido disimular su tristeza ante las cámaras de Europa Press al abandonar el programa cuando se le ha preguntado qué le parece que el juez haya impuesto a su sobrino una fianza de 639.000 euros de los que no dispondría.

"Sabéis que no voy a decir nada. De verdad, lo siento, pero no tengo nada que decir. Un besito" ha asegurado, dejando en el aire qué significa para ella que el juicio esté cada vez más cerca, y reaccionando con un resoplido si le da pena Antonio. El momento, ¡en el siguiente vídeo!