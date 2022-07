María del Monte reacciona a la confesión de Isabel Pantoja

MADRID, 11 Jul. (CHANCE) -

En las últimas semanas, María del Monte ha estado en boca de todos tras su rompedor discurso en Sevilla en el cual se declaraba abiertamente homosexual. Tras sus palabras, todo el mundo esperaba con expectación la actuación de Isabel Pantoja, en la cual la tonadillera se confesó ante el público diciendo: "Soy una más de ustedes, vuestro orgullo es mi orgullo".

Unas declaraciones que han creado confusión y multitud de opiniones al respecto en redes sociales, ya que sus palabras rápidamente recordaron a las que había dicho María del Monte hace dos semanas. Es por ello que hemos querido saber la opinión de la cantante al respecto, ya que fue gran amiga de Isabel Pantoja y muchos han comparado ambos discursos.

La cantante ha asegurado que no es su responsabilidad buscar una interpretación correcta al discurso de su examiga: “Yo no tengo que interpretar nada, yo hablo por mí y de mí a veces”. Además, pide que no se le pregunte por el discurso de la tonadillera ya que “cada uno sabe lo que ha dicho” y defiende que no le importa que se le compare con ella: “Yo no tengo problema”.

Por otra parte, prefiere no hablar de su relación con Isabel, ya que es un tema que se quedó en el pasado: “No te voy a hablar más porque es un tema antiguo”.

Contenta con la buena aceptación que ha tenido el Orgullo y feliz de haber compartido con Boris Izaguirre la retransmisión del desfile de carrozas, nos asegura que se encuentra satisfecha de haber conseguido llegar a tanta gente con su discurso y espera ayudar al resto de personas que se sientan identificada con ella: “Conseguir que una sola persona esté mejor, ya es”. ¡Mira sus declaraciones en los siguientes vídeos!