Isabel Pantoja se confiesa ante su público en el Orgullo: "Soy una más de ustedes, vuestro orgullo es mi orgullo"

MADRID, 9 Jul. (CHANCE) -

Había mucha expectación y lo cierto es que no nos equivocábamos. Isabel Pantoja ha reaparecido este viernes en la capital para dar una actuación en el Orgullo LGBT de Madrid 2022 después de su concierto en el Wizink Center hace dos años. La tonadillera ha elegido un outfit de lo más rompedor, haciendo un guiño a todo su colectivo con un traje de transparencias y plumas en la solapa... lo que nadie se imaginaba es que iba a gritar a los cuatro vientos su desconocida confesión.

"Soy una más de ustedes, vuestro orgullo es mi orgullo" han sido las palabras de la cantante que resuenan por todas las redes sociales, una confesión que ha realizado encima del escenario y bajo la atenta mirada de todos sus fans que la jaleaban desde su llegada.

"En primer lugar, agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace tantas horas. Que yo os he estado viendo desde la habitación y he estado todo este tiempo emocionada, de corazón para mí. Desde hace años, me querían entregar este premio, pero por muchas cosas no fue posible. Hoy se ha hecho realidad y vuestro orgullo es MI orgullo porque sin vosotros, los de todo el mundo, ésta que está aquí, no estaría hoy" empezaba diciendo la tonadillera.

Y con estas terminaba: "Gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes, de las que no se olvidan. Y si no se olvidan esas artistas grandes es por ustedes, porque lo dais todo por esas artistas. Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso que es el LGTBIQ+, por y para siempre".

Unas palabras que se quedan ambiguas y han provocado multitud de opiniones en redes sociales... ya que muchos han comparado su discurso con el de María del Monte hace varias semanas y otros han aprovechado la ocasión para asegurar que Isabel ha revelado su condición sexual. Lo que está claro es que la reina de la copla ha vuelto a hacer historia, esta vez en su Madrid.