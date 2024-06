María Pombo y Pablo Castellano: felices y satisfechos con las grabaciones de 'Pombo'

MADRID, 15 Jun. (CHANCE) -

Es una de las influencers más relevantes de nuestro país, su naturalidad en redes sociales y su trabajo incansable para esa gran comunidad de seguidores le han llevado a saborear el éxito con tan solo 29 años. Este viernes se dejó ver junto a su marido, Pablo Castellano, en el parque de atracciones de Lola Lolita y pudimos hablar con ella de sus próximos proyectos.

Volcados de lleno en la grabación de la tercera temporada de su documental, 'Pombo', María nos confesaba que por ahora no tiene en mente escribir su biografía: "No, por ahora no, por ahora no, no entran en nuestros planes".

La influencer se siente más cómoda mostrando su vida en formato audiovisual y nos adelantaba que "ya hemos terminado grabaciones, o sea que sí, sí, súper felices".

Y no es para menos, ya que llevan tres temporadas súper exitosas y están "muy felices, la verdad que cada vez más cómodos también. El equipo ya forma parte un poco de la familia, ¿no?, de estar tantas horas con ellos y nos sentimos cómodos así que muy felices".

En cuanto a cómo están viviendo el embarazo de Marta Pombo, su hermana nos contestaba que "muy bien, muy bien, la verdad es que ahora mucho mejor" aunque nos desvelaba que "el primer trimestre fue un poco duro, ahora está con más energía. Yo creo que el mes complicado va a ser agosto. Con el calor, a un mes de dar a luz y tal, yo creo que va a ser un poco más complicado".