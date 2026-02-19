Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero dan la última hora de la "pesadilla" que están viviendo con su inquiokupa

Marisa M. Blázquez y Antonio Montero en el desfile de la nueva colección de moda flamenca de Raquel Bollo - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Feb. (CHANCE) -

A raíz del complicado momento que están viviendo muchos españoles por el aumento de un fenómeno tan preocupante como la 'inquiokupación', Marisa Martín Blázquez hacía público hace varias semanas el duro trance que atraviesan Antonio Montero y ella con el inquiokupa de un piso de su propiedad en Torrelodones que lleva desde 2023 sin pagar el alquiler y al que, tras intentar llegar a un acuerdo por las buenas para que abandonase su vivienda -que compraron en su día como modo de inversión por si las cosas en televisión no les iban bien tener un colchón económico y unos ingresos al margen de su profesión- no les quedó más remedio que demandar para que sea la Justicia quién le obligue a salir de su casa.

Este miércoles la pareja ha viajado hasta Sevilla para arropar a Raquel Bollo en la presentación de su nuev colección de moda flamenca y, optimistas al conocerse ya la fecha de juicio, nos han dado la última hora sobre el tema de su 'inquiokupa'.

"En realidad son inquilinos que empiezan pagando pero que en un momento determinado deciden dejar de hacerlo y es un tema delicado, delicado en el sentido de que vamos a ver, yo adquiero una vivienda, pago todos mis impuestos cuando la adquiero, lo sigo pagando, pago un IBI, pago la comunidad, pago suministros, pago de todo. Yo también pago mis impuestos para que el Gobierno de turno destine parte de esos impuestos para hacer vivienda social y a la gente vulnerable pues esté cubierta, porque yo sé que la vivienda es un derecho fundamental y así lo recoge la Constitución. Pero como lo recoge la Constitución, de esos impuestos que yo pago, pues deberían destinar parte para crear vivienda social y no ser yo y otros propietarios el sostén de esa gente" ha denunciado Marisa, asegurando que lo peor de todo es que "mis inquiokupas ni siquiera son vulnerables".

"Yo creo que no soy la responsable de tener que sostener a gente vulnerable y menos los no vulnerables, como es mi caso. Y al final, ¿quiénes somos los vulnerables? Pues las personas que a lo mejor hemos tenido que pedir una hipoteca, pagarla, ganarnos trabajando mucho esa casa y a lo mejor yo ahora la necesito para mi hija y no la puedo tener porque resulta que hay una persona que está viviendo allí y que dice que no sale y además no me paga, pero yo sí que sigo pagando todos, todos, todos los impuestos de la vivienda y los indirectos que me quitan todos los meses del sueldo que yo cobro" ha expresado indignada.

Como ha revelado, "me han dado fecha del juicio y será el día 2 de marzo y a ver cómo se resuelve, a ver si llega el final. Espero que salga bien, pero ya os digo que como están las cosas, no sé, no sé. Rezaremos para que todo salga bien y que esa persona, oye, pues que se busque la vida, porque desde luego aparentemente la situación económica que tiene, por ejemplo, tiene un coche muchísimo mejor que el mío. Entonces una persona que se puede mantener con dos líneas de teléfono, con un coche estupendo y con un aspecto estupendo y con relojes buenos, pues entiendo que si no paga una vivienda de alquiler es porque es más fácil vivir gratis a costa de los demás" ha zanjado, esperanzada con que sea la Justicia quién logre 'echar' al inquiokupa de su vivienda.

Antonio Montero, por su parte, ha desvelado que se ha enterado por la prensa de que "el inquilino ha dicho que se va a ir el 1 de mayo, pero no teníamos ni idea. O sea, se lo he dicho antes a un redactor que se ha presentado allí que a nosotros. La verdad es que la casa es de Marisa y después de dos años y pico, ayer decía que debía 18.000 euros. Pero debe más de 24.000 en realidad. Es una pasta".

"Somos currantes y nos parece una vergüenza y una falta de respeto también del Gobierno, de las instituciones, que no protegen algo por lo que cobran. Nosotros estamos nada más pagando toda la vida todo tipo de cosas. Hemos tenido también alguna inspección de la que responder y nos han sacado todo lo que han podido y se han portado con nosotros fatal, es una vergüenza que no te protejan un derecho tan importante o tan básico" ha apuntado enfadado, sin entender como no se toman medidas contra la inquiokupación.

Como reconoce, "no somos multipropietarios de nada ni nada, y lo que tenemos desde luego lo hemos ganado con nuestro sacrificio. Yo si tuviera ese piso lo vendería y ya no volvería a comprar un piso en mi vida porque al final les tienes que arreglar que le gotea el radiador y se lo tienes que poner tú, te tienes que comprometer a alquilárselo para no sé cuántos mil años porque no sé qué, te lo dejan destrozado...". "Ese piso no es la primera vez que no nos lo pagan o sea ese piso hace unos años también hubo otra persona que estuvo tres años sin pagar y ese lo dejó destrozado con toda la nevera podrida de los alimentos dentro que no lo podéis imaginar, los techos negros del tabaco, las cortinas, lo tuvimos que tirar todo ni siquiera pudimos limpiar nosotros y tuvimos que contratar una empresa de limpieza o sea con mascarilla Hay que venderlo ya" ha afirmado rotundo por las malas experiencias que ha tenido con él.