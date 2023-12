Marlene Mourreau recuerda su encuentro con el rey Juan Carlos

MADRID, 18 Dic. (CHANCE) -

Conocedora de algunos de los secretos mejor guardados de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, Marlene Mourreau ha rescatado algunas de las viviencias de su ajetreada vida socaiel en la que ha compartido momentos con personajes como el rey Juan Carlos o el cantante Bertín Osborne.

En esta ocasión la actriz explicó como fue su encuentro con el Emérito en el que le gastó una broma que fue muy bien recibida por él: "El Rey estaba de broma conmigo. Estaba bromenado. Le dije que yo no sabía hacer la reverencia porque en Francia le hemos cortado la cabeza a los Reyes con la guillotina. Me dijo anda Marlene, me abrazó y se rio, muy majo, es muy simpático. El rey en su momento estaba simpático, no sé cómo está ahora". A pesar de los muchos rumores sobre la fama de conquistador de don Juan Carlos, Marlene nos confiesa: "Le he visto muy simpático, pero yo veo a todo el mundo simpático, es verdad que muchas veces es por otra cosa".

Otro de los personajes de nuestro país con el que ha podido compartir su tiempo a lo largo de los años ha sido con Bertín Osborne. En el disparadero por su próxima paternidad al lado de Gabriela Guillén, Marlene se posiciona claramente de parte de la futura mamá: "No me cae fatal, pero lo que no puede ser es que los hombres se quejen de que tienen niños por todos lados, si no se ponen preservativos, pues normal. No saben si la mujer toma la píldora o no, si el hombre no quiere hijos, que se ponga preservativo" sentenció al respecto. Sobre cómo fue la primera vez que se vieron, recuerda divertida: "La primera vez que lo vi no sabía quién era y lo estaba ligando yo a él. Le ligué en una fiesta de la Riviera pensando que era el camarero... me dijo yo no soy camarero, trabajo en televisión. Yo le dije yo también estoy en TVE. Como él pensaba que era una broma me dijo trabajo de limpieza. Yo le dije qué bien, por qué no vienes a limpiar mi camerino...".

Al margen de las relaciones sentimentales de su hijo, Gabriel Guevara, Marlene asegura que los rumores de una historia de amor entre él y Aitana Ocaña son completamente falsos: "Eso es mentira. Ahora está con otra, creo. Mi hijo es muy discreto para eso, me dice mamá no te lo digo porque lo vas a soltar. Es una actriz de aquí, famosa. Es lo único que sé" comentaba antes de reconocer que no pasarán las Navidades juntos.

