Marta Díaz, primeras palabras tras los rumores de 'affaire' con Montoya. ¿Están juntos?

MADRID, 3 Abr. (CHANCE) -

Mientras José Carlos Montoya continúa su acercamiento a Anita Williams en 'Supervivientes', y cada vez son más los que creen que su reconciliación es inminente, en los últimos días han surgido rumores acerca de un posible romance entre el concursante de 'La isla de las Tentaciones' y la conocida influencer Marta Díaz.

Era Fani Carbajo la que 'soltaba la liebre' acerca de esta relación en 'Socialité' y el podcast 'En todas las salsas' apuntaba que fue la instagrammer quien escribió al andaluz y que, antes de que pusiese rumbo a Los Cayos Cochinos quedaron en varias ocasiones, especulándose con que a la madrileña no le estaría haciendo ninguna gracia la complicidad que su 'amigo especial' estaría teniendo en el reality con su exnovia.

Algo que Marta ha desmentido en su reaparición en el estreno de la segunda temporada del documental de Dulceida, confesando que tras su ruptura con el futbolista Sergio Reguilón en 2023 después de 4 años de noviazgo "ahora estoy bien como estoy, tranquila y en paz. La verdad es que ahora no me veo con nadie, prefiero estar tranquilita y solita, con mis cosas y ya. Aunque nunca se sabe lo que puede pasar porque a lo mejor digo esto hoy y mañana aparece el amor de mi vida por la puerta, no sé".

Con Montoya, como ha dejado claro con una sonrisa, "relación no hay". "Sí que nos hemos visto pues para grabar los TikToks, luego nos fuimos a cenar y tal, pero no estoy con Montoya, no he estado nunca. He leído también por ahí que se había beso, que si no, no hubo beso, de verdad somos amigos y ya está" ha explicado, afirmando que aunque el sevillano "es maravilloso y me lo paso súper bien con él, de verdad que no estoy con él ni nada". "Es que no sé de dónde ha salido eso, porque encima decían, no, es que les han visto dándose un beso, digo, pero ¿en dónde? O sea. Ya digo que estoy tranquila y de momento en paz, estoy bien" sentencia.

