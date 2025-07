Melani García reaparece tras ganar 'Tu cara me suena' y desvela qué ha hecho con el premio de 30.000 euros

MADRID, 17 Jul. (CHANCE) -

Melani García daba la campanada el viernes pasado y, con solo 18 años y sin apenas experiencia en el mundo del espectáculo, se convertía en la flamante ganadora de 'Tu cara me suena' frente a artistas como Bertín Osborne, Ana Guerra o Gisela Lladó.

Sin tiempo apenas para saborear su victoria, la joven ha reaparecido en la première de la película 'Los Muértimer' -dirigida por Álvaro Fernández-Armero- su debut en el mundo del cine junto a rostros de la talla de Belén Rueda, Víctor Clavijo, Fele Martínez, o Alexandra Jiménez, confirmando que ha llegado para quedarse y que ya es una de las mayores promesas de nuestro país tanto en la música como en la interpretación.

"Pues para mí esta ha sido mi primera película, yo venía del mundo de cantar y ahora he hecho una peli con este pedazo de reparto y con estos directores y productores increíbles, así que nada, ha sido una experiencia única, he aprendido muchísimo, eso sí, así que nada, estoy súper súper contenta de haber formado parte de este proyecto y espero que os guste" ha reconocido.

Durante 'Tu cara me suena' Melani compaginó los ensayos y grabaciones con sus estudios y, demostrando que "mi generación también estudia y se esfuerza", ha aprobado la PAU y va a estudiar en el Conservatorio Superior de Canto Lírico. "Al fin y al cabo también soy una persona normal, entonces no estoy las 24 horas del día ahí ensayando, salgo con mis amigas, estudio, disfruto" desvela orgullosa, destacando que "tengo una familia que me apoya y me ha inculcado unos valores desde pequeñita, de que esto va arriba y abajo, así que a tener siempre los pies en la tierra, que es lo más importante".

¿En qué se ha gastado el premio del talent, 30.000 euros? Como nos ha contado, "decidí repartirlo entre todos mis compañeros. 6.000 euros para la Dana, porque yo soy valenciana y siempre he querido ayudar en el programa a mi tierra, porque tengo amigos y familiares que lo han pasado muy mal, así que yo contenta de que el dinero vaya a una buena causa y luego 3.000 euros a cada uno para que pueda repartirlo a la ONG que quiera".

"Mis compañeros del programa han sido increíbles, Bertín, Ana, han sido personas maravillosas, que son muy graciosos, como estamos tantas horas juntos, ha sido muy divertido estar con ellos y yo creo que no les voy a olvidar nunca" reconoce.