¿Qué opina Merchi de una futura maternidad de su hija Anabel Pantoja junto a Julen?

MADRID, 11 Jul. (CHANCE) -

Una vez más Anabel Pantoja y Julen se convierten en los grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes' tras la última declaración de la colaboradora de televisión en la que confesó que quiere ser madre. Después de haber dejado claro durante su matrimonio con Omar Sánchez que ella no estaba preparada para ser mamá, Anabel ha cambiado de opinión y ha creado un gran revuelo.

"Yo no entro a hablar de temas personales, si ella lo quiere ser, perfecto, yo estoy loca por ser abuela, yo hablo por mi parte. Hasta que no salga y no consoliden su relación no se verán las cosas. Sabéis como es ella, todo lo dice, lo impulsiva que es, ya se irán viendo las cosas" ha confesado su madre Merche durante una intervención en el programa de 'Sálvame'.

Aunque la madre de Anabel ha confesado que no pudo ver las declaraciones de su hija, sí que quiere ser prudente al hablar de este tema. "Yo le voy a preparar su ensaladilla y todas sus cositas cuando venga, pero de momento que venga ella sola. Yo hasta que no haya una relación consolidada no me voy a encariñar con él, con la familia y con todo. Lo he hecho con todas las parejas, no con esta. Cuando haya una relación más consolidada, sí" ha dejado claro Merchi mostrando su lado más sincero al hablar de la relación de su hija y Julen que parece avanzar a pasos agigantados.

Coincidiendo con el cumpleaños del que fuera su yerno, Omar Sánchez, Merchi confiesa que sí que le ha felicitado ya que le tiene un gran cariño: "Por supuesto que le he felicitado pero en privado, tiene mi felicitación desde las 8 de la mañana".