Muere la actriz Shannen Doherty, conocida por su papel de Brenda Walsh en 'Sensación de vivir'

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actriz estadounidense Shannen Doherty, reconocida por su papel como Brenda Walsh en la icónica serie "Sensación de vivir", ha fallecido a los 53 años, tras una larga y valiente lucha contra el cáncer de mama, diagnosticado por primera vez en 2015.

Leslie Sloane, representante de la actriz, compartió la triste noticia: "Con gran pesar confirmo el fallecimiento de Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió la lucha contra el cáncer tras años de valiente batalla". Además, destacó que la artista estuvo rodeada de sus seres queridos y su perro Bowie en sus últimos momentos, y pidió privacidad para la familia durante este difícil periodo.

Además de su papel icónico en "Beverly Hills, 90210", Doherty también protagonizó la serie "Embrujadas". El año pasado, reveló que su cáncer de mama se había extendido a los huesos, pero continuó luchando con un espíritu indomable. "No he terminado con la vida. No he terminado de amar. No he terminado de crear", declaró en una entrevista, mostrando su deseo de seguir adelante pese a las adversidades.

El cáncer le fue diagnosticado por primera vez en marzo de 2015. Aunque en 2017 anunció que estaba en remisión, la enfermedad regresó en febrero de 2020, alcanzando el estadio 4. En una entrevista, Doherty reflexionó sobre su situación: "Te preguntas '¿Por qué yo?' y buscas el propósito de la vida. La gente asume que esto significa que no puedes vivir plenamente, pero no es así".

El pasado verano, Doherty comenzó un nuevo tratamiento de quimioterapia en medio de un proceso de divorcio. "Es un camino hacia lo desconocido. Mi vida es un gran interrogante", confesó, mostrando su valentía ante la incertidumbre.