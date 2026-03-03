Muere Fernando Ónega a los 78 años

Fernando Ónega recibe Premio APM de Honor 2024 durante la entrega de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid celebrados en el Auditorio Caja de Música CentroCentro, a 20 de mayo de 2025, en Madrid (España).
Publicado: martes, 3 marzo 2026 19:50
   MADRID, 3 Mar. (CHANCE) -

   Muere el periodista Fernando Ónega a los 78 años. Convertido en una leyenda del periodismo español, Ónega ha dejado un legado incalculable en la profesión además de haberle sabido inculcar el amor y el respeto por el periodismo a sus dos hijas, Cristina y Sonsoles Ónega, que también se han hecho un hueco en el panorama español convirtiéndose en referentes de la información de actualidad como directora del 24 horas de TVE la primera y presntadora del programa 'Y ahora Sonsoles' la segunda.

   Dejando un gran vació en la profesión y en todos los profesionales que encontaron en Fernando Ónega un referente a seguir, hay que recordar que el periodista ha ocupado importantes cargos en la profesión a lo largo de su trayectoria llegándose a convertir en el director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez y escribiendo la mayoría de sus discursos más importantes, entre ellos el 'Puedo prometer y prometo'. Habiendo ocupado importantes cargos en algunos de los medios de comunicación de nuestro país como director de informativos de Cadena Ser, la COPE o director general de Onda Cero, Fernando también disfrutó de la escritura con diversos libros como 'El termómetro de la vida', 'Juan Carlos I' o 'Qué nos ha pasado, España'.

   En 2021, Fernando Ónega se sometía a un transplante de riñón que hizo posible su mujer y amor de su vida, Ángela Rodrigo. "Me ha donado un riñón. Había discrepancias. Yo tenía las arterias hechas una mierda de tanto fumar y entonces había dudas de si se me debía trasplantar un riñón o no" reconoció entonces el periodista. Querido por muchos compañeros de profesión, familiares y amigos podrán despedirse de él en la capilla ardiente que estará abierta mañana en la Casa de Galicia, en Madrid.

