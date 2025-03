"¿Se murió?". Ivonne Reyes reacciona a la estrategia de Pepe Navarro para dejar sin herencia a su hijo Alejandro

MADRID, 26 Mar. (CHANCE) -

La exclusiva de Ivonne Reyes revelando que está en la ruina y que sufre una grave depresión por la que está en tratamiento psiquiátrico ha provocado que se reabra su guerra mediática contra Pepe Navarro. Después de que la venezolana se negase a hablar del padre de su hijo Alejandro Reyes en su reciente entrevista en '¡De Viernes!' ha sido el presentador el que se ha sentado en el plató del programa de Mediaset para arremeter contra la modelo y dejar claro que no es el padre biológico del joven.

Y ahora la revista 'Lecturas' revela la razón por la que Pepe niega de modo tan tajante que ser el progenitor del hijo de Ivonne, y no es otra que proteger su millonaria herencia. Como hijo reconocido por la Justicia, al actor (25) le correspondería la parte correspondiente del tercio de la legítima; es decir, un 20% -ya que el comunicador es padre de Andrea y Marlon, con Eva Zaldívar; y Layla y Darco, con Lorena Aznar- de un patrimonio que alcanzaría, según el director de la publicación, los 10 millones de euros

Dispuesto a que Alejandro no se lleve nada de su herencia, Pepe ha confirmado que tiene consignadas pruebas biológicas para que el día que fallezca sus hijos impugnen la paternidad del hijo de Ivonne y luchen para que se someta a una prueba de ADN para impedirle acceder a su millonario testamento.

Una información a la que la venezolana ha reaccionado con total indiferencia y tirando de ironía. "¿Pero se murió?" ha preguntado entre risas al salir de un restaurante con su hijo cuando le hemos preguntado por la herencia del presentador.

Bromeando con que ahora "me he vuelto colombiana" -"Ay parce pues, un saludo a los parceritos"- Ivonne ha aprovechado para promocionar su podcast 'La mirada de Ivonne' antes de dejar claro que Pepe no tiene nada que hacer porque la Justicia determinó hace 15 años que Alejandro es su hijo: "Mi hijo. Nuestro hijo. Que Dios me los bendiga. Las leyes son las leyes, entonces España es un país que de verdad, de verdad, me quito sombreros, que lo amo, lo quiero. Y gracias por habernos acogido, bueno a mí, porque mi hijo es español, venezolano, bueno, sí, las dos nacionalidades".

Y, aviso a navegantes, la comunicadora ha dejado entrever que todavía tiene artillería por sacar contra Navarro. "Lo único que les puedo decir es que estoy bien. Y que estoy tranquila, yo no sé si vieron mis redes, ya puse y si quieren voy a sacar unas copias de muchas cosas que todavía queda por ver, hay mucha información, hay bastante, se las compartiré" ha asegurado, dejando entrever que guarda un as en la manga para responder al presentador.

Alejandro, por su parte, ha afirmado que "yo estoy súper chill" cuando le hemos preguntado por la herencia de Pepe, completamente al margen del movimiento que ha hecho el periodista para que él no tenga acceso a su millonario patrimonio.