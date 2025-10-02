"Está muy bien": Anabel Pantoja desvela cómo ha sido su reencuentro con Irene Rosales

MADRID, 2 Oct. (CHANCE) -

Anabel Pantoja ha vuelto a aparecer en un photocall este jueves, 2 de octubre, esta vez en el estreno del musical de CENICIENTA en el Teatro Coliseum de Madrid. En mitad de la polémica que le rodea por la separación de su primo con Irene Rosales y de la supuesta crisis con su pareja, la influencer ha abordado todos los temas con una sonrisa en el rostro.

"Pensaba que iba a ser más fácil, no lo estoy pasando mal... pero lo más complicado es bailar porque te enseñan la teoría, pero no la práctica", ha confesado sobre su participación en 'Bailando con las estrellas', ya que "hay muchísimo nivel en el programa".

Un espacio donde ha coincidido con la exmujer de su primo Kiko, que también va a participar. Se trata de la primera vez que ambas se encuentran tras su separación y... la influencer ha confesado que "justo hoy he coincidido con ella" y que está "muy bien, súper nerviosa, pero ella lo va a hacer bien".

Además, la sobrinísima ha explicado que cuando Rosales "me ha visto ha sido como 'qué guay, qué tranquilidad'" y está segura de que "va a hacer un baile muy chulo", pero no ha querido entrar en detalles sobre cómo se encuentra tras su separación con el dj: "Está muy ilusionada con el trabajo".

Por último, demostrando que su relación con David está igual que el primer día, Anabel ha comentado que lleva el insomnio "fatal", pero que "con la ayuda de mi mamá, de mi novio, me están haciendo la vida mejor", dejando claro que su chico está al pie del cañón con ella.