Nerea Rodríguez, incrédula ante la separación de 'Los Javis'

MADRID, 15 Nov. (CHANCE) -

La noticia de la semana ha sido la separación de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como 'Los Javis', tras 13 de años. Un hecho inesperado que adelantaba el podcast de 'Las Mamarazzi' y que 'El País' confirmaba en exclusiva este martes, apuntando que aunque la pareja ha decidido tomar caminos separados en lo sentimental, seguirán trabajando juntos en lo profesional.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Nerea Rodríguez y preguntarle por esta ruptura... pero lo cierto es que la artista se mostraba sorprendida por su separación ya que "hace mucho que no les veo, les deseo lo mejor".

La actriz se mostraba reacia y comentaba que "no sé si eso es verdad o no", sin creerse todavía que hayan tomado caminos diferentes, ya que "hace mil que no los veo y tengo muchas ganas de verlos porque son personas a las que quiero y yo les deseo lo mejor siempre".

Por otro lado, Nerea hablaba sobre cómo ha llevado que se le haya relacionado sentimental con Miguel Ángel Silvestre en los últimos mess y confesaba que "la gente en general lo ha olvidado" y dejaba claro que "me molesta que se hable de mi vida privada que de mi trabajo y sobre todo me molesta que se saquen cosas de contexto porque las cosas no son como se cuentan".

En cuanto al actor, desvelaba que "es una persona que conocí, que aprendí muchísimo de él porque al final yo soy actriz, él es actor y tiene muchas cosas que enseñarme y con eso me quedo, pero de ahí a sacar otras cosas y de que seamos novios yo flipo, pero vamos, que no".