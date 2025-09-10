Nicki Nicole confirma su relación con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Archivo - La cantante Nicki Nicole durante el photocall previo a la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Sep. (CHANCE) -

Han sido semanas de especulaciones y por fin tenemos la confirmación oficial: Lamine Yamal y Nicki Nicole están juntos. Ha sido la propia artista quien ha confirmado este miércoles, 10 de septiembre, ante los medios de comunicación que está "muy enamorada" del futbolista.

Nicki ha acudido al desfile que ha organizado la marca Desigual para presentar su nueva línea premium 'Studio' y allí, al preguntarle directamente si está enamorada del joven futbolista ha confirmado lo innegable.

"Estoy muy enamorada y muy feliz", ha confesado con una sonrisa en su rostro y, además, ha desvelado que su estancia en Barcelona está siendo muy especial: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente".