Nidia Ripoll, madre de Shakira, desea una reconciliación entre su hija y Piqué

MADRID, 12 Jul. (CHANCE) -

Mientras que Shakira vive uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal tras su ruptura con Gerard Piqué, la familia de la cantante se ha convertido en el mayor de sus apoyos en su día a día en Barcelona. En esta ocasión fue la propia madre de Shakira, Nidia Ripoll, la que ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que le gustaría que su hija y Piqué se reconciliaran: "Lógico".

Muy pendiente de la evolución de su marido que pasa por un bache de salud tras su última caída y que le ha llevado a un nuevo ingreso hospitalario, Nidia nos ha explicado cómo se encuentra: "Ahí está, mejorando día a día gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar". Aunque por el momento desconocen cuándo le darán el alta, espera que sea este mismo mes para poder tenerlo de vuelta en casa cuanto antes: "Todavía no lo sé... pronto yo creo. Este mes Dios quiera que sí".

Siempre al lado de su hija en el día a día, sobre todo en los últimos meses en los que el núcleo familiar de Shakira ha terminado por derrumbarse, Nidia reconoce que es un gran apoyo para ella: "Imagínate, un consuelo". A pesar de su maravillosa relación, prefiere no hablar sobre los planes de futuro de la cantante y si finalmente tomará la decisión de marcharse a Miami definitivamente junto a sus hijos: "No tengo ni idea, no he hablado sobre eso".

Cargando el vídeo....