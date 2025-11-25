Noemí Salazar y su madre intentan (sin éxito) entregar unas croquetas a David Bisbal en el Metro

MADRID, 25 Nov. (CHANCE) -

Fans de David Bisbal, Noemí Salazar y su madre, Raquel, no han dudado en acercarse este martes hasta la madrileña estación de Metro de Sol para intentar saludar al cantante y entregarle un regalo muy especial aprovechando el concierto sorpresa del almeriense en el corazón de la capital para inaugurar 'El Tren de la Navidad'.

El detalle en cuestión, un tupper de croquetas elaboradas por las que fueran protagonistas de 'Los Gipsy Kings' que para su enfado y disgusto no han podido darle, ya que había tantas personas en el vestíbulo del suburbano situado en la Puerta del Sol que ni siquiera han podido acercarse al almeriense.

"Muy mal, muy mal, que le he traído un tupper de croquetas y ni me ha abierto. Que nosotras también somos la reina del brillo, cuánto se lo cree" ha expresado indignada Raquel. "Con el niño, con el carro a cuestas..." ha añadido Noemí, que no ha dudado en llevarse a su hijo pequeño, Antoñito -de 2 años- para ver a Bisbal.

"Somos muy fans de él. Yo me colaba en el plató de TVE, en 'Música sí', le decía a Noemi 'di que te mareas' y me metía en los camerinos. Te lo juro. Me saltaba el cordón policial" ha revelado entre risas la madre de la exconcursante de 'GH VIP 7', que no ha dudado en hacer un reproche a su ídolo: "No estoy enfadada, pero yo que también la gente me quiere mucho y me pide fotos, yo hubiera bajado la ventana y habría dicho guapa. Ya está. Y yo estaba como de okupa" ha confesado, sin ocultar su fastidio porque el cantante de 'Corazón latino' no haya cogido su tupper de croquetas.

Tras una temporada alejadas del foco mediático, Raquel y Noemí preparan nuevo proyecto televisivo, del que nos han dejado unas pinceladas ¡que prometen! "Unos planes que cuando los veáis vais a flipar. Bueno, de las más gitanas a las más adineradas. Va a haber una fusión que vais a flipar. Con Miami me lo confirmó. Y el brillo se va a poner en algo comestible... Bueno, no lo puedo decir que soy muy bocazas" ha revelado la madre de lo más enigmática.