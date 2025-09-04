Nuria Roca sale en defensa de Tamara Falcó tras su polémico posado en 'topless'

MADRID, 4 Sep. (CHANCE) -

Tamara Falcó está envuelta en la polémica tras publicar una imagen en 'topless' en el álbum de sus mejores momentos de las vacaciones en redes sociales. Tras uno de los mejores veranos de su vida, en el que ha podido disfrutar junto a Íñigo Onieva, su madre Isabel Preysler, su hermana Ana Boyer, y sus sobrinos, del mar, de las paellas y del sol en escapadas a destinos como Maldivas, Marbella, o Sotogrande, la marquesa de Griñón ha querido compartir con sus seguidores un carrusel de fotografías resumiendo cómo han sido las últimas semanas.

Y poco podía imaginar que una de ellas, en la que aparece tumbada boca abajo en una colchoneta en una piscina sin la parte de arriba del bikini, iba a provocar duras críticas y numerosos comentarios que ponen en duda su religiosidad por este posado que los más extremistas ven insinuante y poco apropiado, llegando incluso a aseverar que a Dios no le hará ninguna gracia al ir en contra de los principios cristianos.

Compañera de Tamara en 'El Hormiguero', Nuria Roca ha sido la primera en salir en su defensa y quitar hierro a su polémico 'topless'. "Tengo que decir que vi la foto, la vi guapísima, pero no me fijé que se había quitado la parte de arriba para tomar el sol, o sea, no sabía que era un topless. Está guapísima, vamos, ella puede hacer topless y hacer lo que le dé la gana" ha asegurado, opinando que no cree que a la marquesa le importe el debate que se ha generado por posar sin parte de arriba siendo católica.

Continuando con la actualidad, la presentadora también se ha pronunciado sobre otro de los temas del momento, el salto de Sergio Ramos al mundo de la música con un tema cargado de dardos al Real Madrid varios años después de su controvertida salida del equipo, 'Cibeles': "Claro que lo he escuchado. Bueno, Sergio es un tipo talentosísimo, con lo cual lo volcará ahora en el mundo de la música y fantástico, suena muy bien" ha comentado con una gran sonrisa.

Por último, Nuria también ha defendido a Bertín Osborne tras su comentadísimo posado en portada de la revista '¡Hola!' con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común después de haber dejado claro que no quería volver a ser padre ni ejercer como tal a sus 70 años. "Pues a mí es que me parece muy bien lo que haga todo el mundo, con lo cual me parece fantástico. Si ellos están contentos, yo también. No hay que meterse con nadie, que cada uno viva la vida como quiera. Faltaría más" ha sentenciado.