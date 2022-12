Olga Moreno reaparece con una sonrisa tras su polémica con Rocío Flores y Marta Riesco: "Todo maravilloso"

MADRID, 30 Dic. (CHANCE) -

La fiesta del 10º cumpleaños de Lola, hija de Olga Moreno y Antonio David Flores, sigue trayendo cola. La pequeña, que está pasando unos días en Madrid con su padre y sus hermanos Rocío y David, fue sorprendida el pasado 26 de diciembre con una celebración muy especial en un conocido restaurante de la capital en la que no faltaron los globos y hasta un karaoke en el que la pequeña lo dio todo.

Un cumpleaños organizado por Marta Riesco que tanto la reportera como Rocío Flores retransmitieron al detalle en sus redes sociales, mostrando a Lola - con el rostro tapado por una estrella - en numerosos momentos de la noche.

Algo que no sentó nada bien a Olga Moreno que, molesta, estallaba con un contundente mensaje publicado en Instagram en el que dejaba claro que no le había hecho ni pizca de gracia la 'sobreexposición mediática' que la novia y la hija de su exmarido habían hecho en Instagram de la niña: "Es excesiva e innecesaria. Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido ni consentiré".

"Una cosa es que su padre o yo subamos una foto felicitando a nuestra hija, y otra muy diferente, y lo último que me esperaba, es ver la imagen de Lola tan expuesta en Instagram retransmitiendo de principio a fin su cumpleaños. Por supuesto si se produce en la intimidad yo estoy encantada de que mi hija disfrute de su cumpleaños. Pero así no, y prefiero cortarlo antes de que esto vaya a más" explicaba en un mensaje enviado a la periodista Marina Esnal, reiterando su disgusto tanto con Rocío como con Marta Riesco, a las que sin embargo ha evitado nombrar.

Ahora os ofrecemos las primeras imágenes de Olga tras la polémica, captada por las cámaras de Europa Press tras una comida con amigas en la capital en la que se dejó ver de lo más sonriente y animada, pero parca en palabras.

"No voy a decir nada ¿eh, cariño? Así que… Yo te entiendo perfectamente" ha afirmado, evitando pronunciarse sobre su enfado por la sobreexposición mediática de Lola y sobre la tensión que se aprecia en su relación con Rocío Flores.

Irónica, Olga ha intentado zanjar las preguntas asegurando que "todo es maravilloso y divino", dejando en el aire si ha hablado con Antonio David sobre este asunto. Eso sí, en un guiño a la 'marea azul', la sevillana ha evitado pronunciar la palabra fucsia - que muchos asocian con Rocío Carrasco a raíz de su docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' - al aplaudir el abrigo en dicho color del reportero: "¡Feliz Navidad! Uy, qué fucs… Qué rosa vienes" ha expresado.

En cuanto a sus primeras Navidades con Agustín Etienne, con quien consolida su relación a pasos agigantados, Olga reconoce que están siendo "maravillosas" aunque, fiel a su discreción, prefiere no hablar del hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras declaraciones tras la polémica!

