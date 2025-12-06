Ortega Cano pide “paz y amor” con Ana María Aldón para Navidad mientras se refugia en la música de Isabel Luna

Ortega Cano brinda por unas Navidades en familia y pide “paz y amor” con Ana María Aldón - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Dic. (CHANCE) -

José Ortega Cano ha disfrutado de una noche muy especial junto a su amiga Isabel Luna, en la sala donde la cantante actúa habitualmente, en un momento especialmente sensible para el torero por las primeras Navidades sin Michu y con su nieta Rocío muy presente. Acompañado por su hermana Mari Carmen Ortega y su cuñado Aniceto, el diestro se dejó ver relajado y con ganas de pasarlo bien, pero también quiso lanzar un mensaje público en pleno clima de tensión familiar: pide "paz y amor" con su exmujer, Ana María Aldón.

A la salida, Ortega Cano habló de cómo afronta estas fiestas navideñas, que serán las primeras que viva con su nieta Rocío tras el fallecimiento de la madre de la pequeña: "Pues bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Esperemos la Nochebuena y la Navidad y disfrutar con toda la familia". Sobre el año 2026, se mostró prudente y conformista, deseando que nada empeore, pero tampoco exigiendo grandes cambios: "Pues hombre, yo, pues que me quede como estoy. Pa' qué, ni pa' mejor ni pa' peor. Estoy muy tranquilo y muy bien".

Isabel Luna, por su parte, se mostró encantada con este reencuentro público con el torero. "Hemos echado una noche buenísima, además, buenísima", confesaba feliz, subrayando la complicidad que les une. Cuando le comentan que tanto Ortega Cano como su hermana Mari Carmen hablan muy bien de ella, la artista responde con cariño: "Pues yo me alegro, porque somos como familia, así que me alegro mucho". Según cuenta, el torero se lo pasó "genial": "Hemos cantado, hemos bailado, lo hemos pasado, la verdad", asegura, antes de definir a José como "mi compadre", dejando claro que la amistad entre ambos sigue intacta.

En un final de año marcado por el duelo, la exposición mediática y los desencuentros con Ana María Aldón, el torero intenta refugiarse en la familia, en la música de Isabel Luna y en la esperanza de poder vivir unas Navidades tranquilas, con la vista puesta en un 2026 en el que, según sus propias palabras, solo pide mantenerse "como está": en calma y rodeado de los suyos.