La 'otra' Victoria Federica: confidencias y risas con amigos en Madrid

Victoria Federica sale a comer con sus amigos por el centro de la ciudad, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 2 Nov. (CHANCE) -

Cada día más cómoda con su faceta de influencer y ajena a las críticas que recibe por su parte menos amable con los medios de comunicación, Victoria Federica ha vuelto a demostrar que es una joven muy cercana y natural con su círculo de amistades más cercano con el que intenta pasar la mayor pararte de su tiempo libre.

En esta ocasión la joven aprovechaba un hueco en su día a día para reunirse con un grupo de amigos en la terraza de uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad. Especialmente relajada, Victoria compartió confidencias y charla con ellos durante gran parte del encuentro demostrando que, en el ámbito más privado, sí que muestra su verdadera personalidad.

Tras varias horas en las que se alargó el almuerzo, la nieta del emérito abandonaba el local en compañía de uno de sus amigos con el que se marchaba disfrutando de un agradable paseo.

Para la ocasión, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar apostaba por la comodidad ante todo luciendo un 'total look' con uno de los colores de la temporada, el marrón. Con pantalón ancho, camiseta de manga corta y zapatillas de deporte Victoria se recogió el pelo de manera informal con una pinza sin olvidarse de las gafas graduadas para mayor comodidad.

Aunque la joven intenta mantener su vida sentimental completamente apartada de los focos, lo cierto es que la sobrina del Rey Felipe VI no parece tener suerte en el amor y es que, tras su fracaso sentimental con Borja Moreno, la joven podría haberse ilusionado de nuevo con un joven tatuador malagueño con el que se le ha visto en repetidas ocasiones.