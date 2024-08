Pablo Sebastián compara trabajar con José Manuel Parada con "la pena de muerte"

MADRID, 31 Ago. (CHANCE) -

El pasado miércoles, 28 de agosto, el periodista Álex Álvarez organizó su cumpleaños en el Bingo Las Vegas de Madrid y allí pudimos ver a rostros conocidos de la televisión. Entre ellos, se encontraba Pablo Sebastián.

Pudimos hablar con el pianista de José Manuel Parada sobre el conflicto con él. En un contexto en el que se hablaba de la situación de Daniel Sancho, Pablo confesaba que "yo he trabajado con Parada, que más o menos la pena de muerte le queda pequeña, no. Pobre hombre, con la cadena perpetua bien".

En cuanto a si podría encontrarse con él, el pianista nos desvelaba que aunque siempre está de aquí para allá, no descarta hacer las paces con él: "Debe estar en el velatorio de Caritina, él va, le gusta dar el pésame, cómo viven ahí cerca, él vive en Marbella, a lo mejor un día nos amigamos, nunca se sabe".

Además, quiso matizar sus palabras y explicó que el colaborador de televisión "no es malo, es travieso, pero yo tampoco soy muy bueno, pero mira los dos hemos hecho un éxito muy grande 15 años, siete en la radio y ocho en la tele".

Por último, sobre el caso de Sofía Suescun, Pablo comentó que "me están llegando oídos que está todo muy preparado entre ellos, pero no sé si es verdad, la carita de Sofía en la tele, lloraba de verdad, se le salían las lágrimas, Kiko tiene ansiedad, no sé cómo va a terminar. Yo deseo, como ya no tengo madre, que se llevaran estupendamente bien".