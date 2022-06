Paco León nos desvela cómo está llevando Miren Ibarguren la recta final de su embarazo

MADRID, 12 Jun. (CHANCE) -

Miren Ibarguren está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida al estar embarazada por primera vez con Alberto Caballero... muchos son los amigos de la actriz que se han alegrado por esta noticia y que le han mandado mensajes súper tiernos al matrimonio para amenizar esta dulce espera.

Uno de ellos es Paco León, gran amigo de la actriz, quien nos ha hablado del embarazo de su amiga Miren que está a punto de dar a luz: "está bien, esperando a que salga, feliz, lo ha llevado muy bien, de hecho ha trabajado hasta hace poco" reflejando la gran profesionalidad de la actriz.

El sevillano desvela cómo se plantea estas vacaciones de verano "en la playa y un poquito de trabajo, la verdad es que tengo muchos planes, demasiados planes para el verano y me salen actividades extraescolares todo el tiempo" y es que, tal y como nos ha confesado, él prefiere marcharse fuera de España para no ser pillado: "No me voy fuera para que no pase eso me escondo si uno no quiere no sale".

Paco sí que se mostraba incómodo cuando le preguntan por su fan número uno, Victoria Federica "no sé cómo es en las distancias cortas, pero es educadísima y la he saludado". Con el sentido del humor que le caracteriza, el actor se deshacía de los micrófonos de la prensa diciendo "me voy a ir que estáis ya muy pesados", eso sí, siempre con una sonrisa en su rostro reflejando el buen rollo que tiene con los medios.