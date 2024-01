Paco Tous le manda un mensaje de ánimo a Rodolfo Sancho tras no acudir al estreno de su serie

MADRID, 24 Ene. (CHANCE) -

Hoy era un día muy especial para el reparto de la nueva producción de Amazon 'Zorro' pues tenía lugar su estreno en los Cines Callao de Madrid. Al evento acudía el elenco de la serie, pero llamaba la atención la gran ausencia de uno de los actores: Rodolfo Sancho. A pesar de ser uno de los personajes estelares de la producción, decidía quedarse lejos del foco mediático, distanciándose de las cámaras.

Su ausencia ha sido muy sonada y sus compañeros de reparto no han querido perder la oportunidad para mandarle un mensaje lleno de cariño. Paco Tous, compañero de proyecto de Rodolfo, no perdía la oportunidad de desearle que la vida le trate bien en estos momentos tan difíciles que está viviendo en el terreno personal. Confesaba no haber hablado con él en las últimas horas pero reconocía que, tras trabajar con él y haberle conocido en persona, solo espera que todo le salga bien.

Desde que el actor se viera protagonizando titulares el pasado mes de agosto cuando su hijo, Daniel Sancho, fuera detenido en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, el actor ha tenido claro cuáles son sus prioridades y en qué quiere enfocarse. Sin duda alguna, prefiere seguir centrado en el bienestar de su hijo, luchando para que tenga el mejor futuro posible dentro de las circunstancias que le rodean.

Cargando el vídeo....