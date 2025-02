Palito Dominguín se declara fan de su tío Miguel Bosé y le defiende de las críticas

MADRID, 21 Feb. (CHANCE) -

Después de ocho años sin subirse a un escenario para ofrecer un concierto debido a sus problemas en la voz y en las cuerdas vocales, Miguel Bosé vuelve y lo hace por todo lo alto. Será el próximo 28 de febrero cuando el artista se reencuentre con su público en México y si hay alguien que tiene ganas de verle, esa es su sobrina, Palito Dominguín.

La joven ha acudido de nuevo a la 81ª edición de MBFWM y ha asegurado que "tengo muchas ganas" de ver la reaparición de su tío y que además "le veo guapísimo". Eso sí, todavía no ha hablado con él.

O al menos esto es lo que ha respondido cuando le preguntado si el artista está nervioso ante su vuelta: "No lo sé, no le he preguntado, me imagino que estará un poco nervioso, pero seguro que tiene más ilusión que otra cosa, pero le veo genial".

Además, Palito ha desvelado que "tengo muchas ganas de verlo porque la puesta en escena de Miguel es tan bonita" porque "me parece increíble lo que hace", demostrando una vez más la admiración tan profunda que siente hacia él.

Por último, también ha querido dar su opinión acerca de las últimas declaraciones que ha hecho el artista sobre España, asegurando que "está imposible, cada vez más crispada" y ha dejado claro que "cada uno tiene sus opiniones, estamos en un mundo que parece que no se pueden tener opiniones diferentes... hay que ser tolerante y mientras no hagas daño a la gente, yo respeto la suya y todos tenemos que respetar la de todos".