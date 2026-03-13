El paso definitivo en la reconciliación de Kiko Rivera y su madre: Isabel Pantoja habla con sus nietos

Archivo - Isabel Pantoja - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Mar. (CHANCE) -

Una semana después de que Kiko Rivera compartiese una imagen con Isabel Pantoja en redes sociales activando las alarmas sobre un posible acercamiento después de seis años distanciados, y de que este miércoles confirmase su reconciliación anunciando el lanzamiento de una canción, 'No hay paz sin ti', dedicada a la tonadillera -"Una canción que nace desde lo más profundo del corazón... de esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma. Habla de errores, de heridas... pero sobre todo habla de perdón. Porque a veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega... lo cambia todo" ha confesado-, ha salido a la luz el paso decisivo que deja claro que esta vez la paz familiar ha llegado de verdad.

Y es que tal y como ha revelado el periodista Antonio Rossi en 'El tiempo justo', "Isabel Pantoja ha hablado con sus nietos, esto ocurre hace cuatro, cinco días. Ha hablado con todos los hijos de Kiko Rivera". Es decir, con Francisco -fruto de la relación del dj y Jessica Bueno-, y con Ana y Carlota, las dos niñas que el cantante de 'El mambo' tiene en común con Irene Rosales.

Crítico con Kiko, el colaborador ha asegurado que más que una reconciliación, para él es "un acercamiento, porque reconciliación para mí son otras cosas". "Si te dicen que tu madre está pasando por ciertas cosas difíciles, coger e irte o hacer otro tipo de cosas que no se han hecho y que se podrían haber hecho, que se sabrán en pocos días, eso sería una reconciliación" ha sentenciado sin entrar en detalles.

Además, ha dejado entrever que uno de los motivos por los que el dj no se ha desplazado a Canarias para ver a su progenitora sería la presencia constante de Agustín Pantoja al lado de la artista, al que "Kiko quiere obviar de forma insistente. Para él es prioritario que esa persona no esté cerca de su madre. Y es difícil ponerla a ella en esa tesitura". "Kiko es consciente de la magnitud de todo. Ya conoce el titular bestia, pero no por parte de Isabel, sino por otras personas" ha apuntado.

La que sin embargo no está ni se la espera de momento en esta "ecuación" de reconciliación familiar es Isa Pantoja, ya que a pesar de que hace unos días se aseguró que la cantante de 'Marinero de luces' querría hablar con su hija -con la que tampoco tiene relación desde hace años, tanto es así que no fue a su boda con Asraf ni tampoco conoce a su hijo pequeño, Cairo, que en junio cumplirá un año-, por el momento no se ha dado ningún paso en ese sentido, como la peruana ha reconocido en declaraciones exclusivas a Europa Press.