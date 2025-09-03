Paula Vázquez ha tenido tiempo "de todo" este verano, pero su verdadera ilusión es...

MADRID, 3 Sep. (CHANCE) -

Paula Vázquez ha presentado este miércoles, 3 de septiembre, la nueva gama de productos de 'It Cosmetics' como embajadora de la marca y allí nos ha hablado de su nuevo proyecto televisivo.

La presentadora de televisión se ha mostrado ilusionada con su nuevo proyecto televisivo, 'Hasta el fin del mundo' y ha desvelado que "conocía a la mayoría de ellos porque los he tenido a veces en otros programas, otros porque son amigos personales, otros porque a lo largo de los años te los has ido encontrando, pero aunque no puedo contar nada".

Lo que sí que ha querido desvelar es que "probablemente este sea el reto más importante de sus vidas porque son 16.000 kilómetros. 16.000 kilómetros desde el Costa Rica que hemos empezado hasta Ushuaia, el último pico de Latinoamérica. Va a ser una paliza. Volcanes, montañas heladas, cascadas Estamos viendo unos paisajes y realmente está siendo una experiencia única".

La presentadora ha reconocido que ha terminado empatizando con los concursantes porque "ellos hacen su ruta, que es bastante independiente, tienen rutas diferentes cada grupo y yo me los encuentro solamente cuando terminan... y ahí sí que sale la parte más personal, en donde, dependiendo de cómo lleguen, el afecto es imposible negarlo, entonces hay momentos muy emotivos cuando llegan a las metas".

Ha empatizado con todos ellos porque "como los conoces, te haces cargo del momento en el que están viviendo y procuras hacerlo ágil, que no pierdan nunca la perspectiva de que lo que están haciendo, cuando lo hayan hecho, es muy chulo, porque 16.000 kilómetros por selvas, por desiertos, es muy complicado, muy complicado... Tiene mucho valor", ha asegurado.

En cuanto a cómo está viviendo esta nueva etapa profesional, Paula ha desvelado que está contenta por "cómo se ha diversificado el medio, cómo cada vez hay más oportunidades, cómo viene gente joven pisando los talones con una manera diferente de comunicar, de hacer televisión porque nacen en las redes sociales, se autoproducen".

En ese aspecto, la comunicadora entiende que "hay mucho que aprender de esta nueva generación ahora mismo para quienes estamos en la tele, que a veces nos hemos quedado un poco para generar contenido para redes, los de televisión y me gusta mucho ver que ahora hay tanta gente que están comunicando desde su verdad".

Discreta a la hora de hablar de su vida personal, Paula ha reconocido que ha tenido tiempo "de todo" este verano, pero sobre todo "de prepararme para este formato porque lo requería y de hacer maletas como Dios manda porque pasamos de temperaturas súper frías a de repente un calor extremo, como ha sido en Panamá, con una humedad horrible... pero he tenido tiempo de todo. Organizándote bien, sí se puede".