Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, "contentísimos" por el bebé que espera Tristán Ramírez

MADRID, 8 Nov. (CHANCE) -

A mediados del pasado mes de octubre nos enterábamos de que Tristán Ramírez -hijo de Pedro J. Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada- está esperando su primer hijo, una noticia que ha llenado de alegría a toda la familia y de que se han pronunciado en contadas ocasiones ante las cámaras de los medios de comunicación.

Este miércoles, Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara han asistido a la presentación de la novela de Sonsoles Ónega que ha conseguido el Premio Planeta 2023, 'Las hijas de la criada', y se han mostrado de lo más contentos ante el bebé que espera Tristán: "Contentísimos".

El periodista se mostraba algo parco en palabras tras escuchar el adjetivo 'abuelo', pero Cruz enseguida confirmaba que "está muy contento, pero es que se ve muy joven para ser abuelo". Además, les preguntábamos si tenían preferencia por un sexo y nos contestaban que: "Que fuera feliz. Bueno, feliz y sanito".

Pedro J. Ramírez apoyaba a Sonsoles Ónega en un día tan especial para ella y se deshacía en halagos hablando de ella: "Cruz trabaja con Sonsoles en su programa y yo la he seguido siempre como periodista, y la relación estrecha que he tenido con su padre".

Además, nos desvelaba que aunque "no he leído esta novela todavía" está seguro de que "será extraordinaria", confesando que "Sonsoles tiene un gran don como narradora y aquella ambientada en la Cataluña de la Guerra Civil y el personaje, ya no me acuerdo como se llamaba el que publicó hace unos años, del aquel alto cargo de la Generalitat".

