Pilar Rubio reaparece tras la marcha de Sergio Ramos a México y confiesa cómo es su nueva vida

MADRID, 12 Mar. (CHANCE) -

140 años no se cumplen todos los días. Por eso, la exclusiva joyería Carrera y Carrera ha celebrado este aniversario tan especial por todo lo alto, con una gran fiesta en el Real Casino de Madrid a la que han asistido numerosos rostros conocidos incondicionales de la firma, como Marta Sánchez, Carmen Lomana, María José Suárez, Álvaro de Luna, o Mónica Pont.

A la altura de la ocasión, una espectacular Pilar Rubio, que en su reaparición pública tras la reciente marcha de Sergio Ramos a México para jugar el resto de la temporada con el 'Rayados' azteca ha acaparado todas las miradas con un diseño palabra de honor rojo que ha combinado con una impresionante collar con el, que, como ha confesado, se sentía como una "auténtica princesa".

"Tengo pocas joyas, pero con mucho cariño y mucho mimo y casi todas son piezas únicas, obras de arte, porque me gusta que tengan mi esencia. Todas dicen mucho de mí" ha asegurado, revelando que la más especial y a la que tiene más cariño es a su "anillo de pedida, que es el que más significado tiene, evidentemente. Las joyas no son solo para lucirlas, sino que te tienen que transmitir, te tienen que transportar a un momento de tu vida y evidentemente mi anillo de pedida fue un momento y un día muy bonito para mí".

Como nos ha contado, Sergio es "un marido muy detallista", y sus mayores joyas son sus cuatro hijos, Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano: "No me caben en un joyero, pero a veces lo reduciría, sí" ha bromeado entre risas.

En plena etapa de adaptación a su nueva vida en México, y a caballo entre el país donde ahora juega el futbolista y España -donde tiene numerosos proyectos profesionales que acaparan gran parte de su tiempo- Pilar asegura que "yo soy una mujer viajera y una mujer que se adapta a todo y que me gusta aprender dónde vaya. Creo que te abre la mente viajar, culturalmente ves cosas distintas. Al final las experiencias son una riqueza que te llevas para siempre y creo que es bonito poder tener esa oportunidad de viajar". "Y que, bueno, que a ver, que son 12 horas de avión, que te echas una siesta, te echas una siestecita larga y ya estás aquí" ha añadido, quitando hierro a los más de 9000 kilómetros que separan ambos países.

"Yo soy ciudadana del mundo. Mis hijos tienen que acabar, pero bueno, que afortunadamente hoy en día con las tecnologías puedes hacer o adelantar clases de una manera u otra. Lo más importante es la formación de mis hijos y eso está cubierto, no hay problema. Yo, además, que soy muy cuadriculada, entonces tengo que tener las cosas muy cerradas, pero bien. Pero eso no quiere decir que esté mal estar viajando, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas a la vez, de verdad. Y bueno, y que al final hago yo los deberes con ellos también, o sea, no pasa nada, no faltan a clase" ha explicado, dejando entrever que toda la familia se ha mudado a México con Sergio.

Sin embargo, periódicamente surgen rumores de crisis con el sevillano, que como afirma entre risas ya no se molesta ni en desmentir: "Yo no vivo de las redes sociales, me gusta postear las cosas que aportan y creo que la vida privada o la vida personal tiene una cabida en las redes sociales, pero no tiene que ser lo más importante, porque no tiene que ser un medio para dar explicaciones. Hay ciertas cosas en las que no puedo entrar, porque es absurdo" sentencia.

Y es que como admite, no es de la que busca su nombre en Google para ver qué se dice sobre ella o sobre su relación. "¿Buscarme? Yo ya me conozco. No, yo suelo buscar otro de cosas, qué puedo hacer en Monterrey, cómo se cose un bajo... Esa es... O sea, el poco tiempo que tengo lo dedico a buscar cosas que me sumen y que me entretengan" asegura. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!