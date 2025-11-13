Primeras palabras de Luis Rubiales tras sufrir el ataque de su tío en la presentación de su libro

MADRID, 13 Nov. (CHANCE) -

Luis Rubiales ha sufrido un 'ataque' por parte de un familiar mientras presentaba este jueves su libro, 'Matar a Rubiales', en Êspacio Eventize de Madrid. Al inicio del acto, donde Rubiales ha expuesto su versión del beso no consentido que dio a Jenni Hermoso y denuncia una conspiración mediática y política en su contra,su tío le sorprendió tirándole tres huevos.

Un altercado que nadie esperaba y que provocaba la reacción inmediata del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien se levantaba y fue hasta el agresor, pero era frenado por varios asistentes del evento para que el conflicto no llegase a más.

Aunque en aquel momento no se conocía la identidad de este espontáneo, minutos más tardes trascendía que se trata de Luis Rubén Rubiales, tío del exfutbolista. Según confirmaban a Europa Press fuentes policiales, los agentes se personaron en el lugar de los hechos tras el aviso y posteriormente le detuvieron.

El propio Rubiales ha confirmado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que la persona que le ha lanzado los huevos "es un tío carnal mío" que ha tachado de "persona desequilibrada, que no debe estar bien" y que al principio se ha asustado porque "creía que venía armado porque los que estamos aquí (en el escenario) no vemos" y por eso ha tenido esa reacción.