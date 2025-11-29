Primeras palabras de Pablo Urdangarin sobre la entrevista del Rey Juan Carlos I en televisión

Pablo Urdangarin - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Nov. (CHANCE) -

La entrevista del Rey Juan Carlos I en la cadena francesa 'France 3' ha dado mucho que hablar esta semana tras reconocer públicamente que no se arrepiente de sus "errores" en el plano personal aunque confía en que los españoles le terminen perdonando.

Tras sus palabras, su nieto Pablo Urdangarin ha sido preguntado por sus declaraciones y espera que su abuelo pueda pronto volver a vivir en España: "Ojalá pudiese volver". Además, comparte sus palabras sobre el perdón y recalca que todo el mundo se equivoca: "Claro, como lo ha dicho".

Por otro lado, el joven apoya a su padre, Iñaki Urdangarin, ante su entrevista en televisión, en el programa 'Pla Seqüència' en La 2 Cat: "Sí, espero que vaya bien", demostrando así su incondicional apoyo.

El emérito desveló que "todos los hombres cometen errores, todo el mundo los comete" y que abdicó porque piensa que "un rey debe ser fuerte físicamente" y él tenía muchos problemas de salud y así se lo hizo ver a su hijo, quien le pidió que no abdicara.

En cuanto a la posibilidad de regresar, expresó que se encuentra bien en Abu Dhabi y que no sabe lo que ocurrirá en los próximos meses o años: "Dependerá de la situación y del momento", pero mostraba sus ganas de volver en algún momento.