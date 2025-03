Rachel Valdés despista al ser preguntada por los supuestos 'dardos' de Alejandro Sanz

MADRID, 6 Mar. (CHANCE) -

Su ruptura sentimental fue algo que nadie esperaba y pocos son los detalles que hemos conocidos de las razones que les separaron... de hecho, lo único que está claro es que Alejandro Sanz y Rachel Valdés han pasado página de su historia de amor.

La artista se ha dejado ver en ARCO, donde se ha expuesto su obra, y lo cierto es que no ha querido hacer ninguna declaración sobre esa canción de Alejandro que habla de ella, 'Palmeras en el jardín'.

"No tengo nada que decir al respecto", ha dicho la joven al comentarle que hablaba de su ruptura de ella y ha guardado silencio al preguntarle si mantiene una buena relación con el artista.

Eso sí, Rachel ha confesado que su obra está "en Galería Mayoral" y que su pasión por el arte viene "desde siempre. Desde siempre me he dedicado a esto" y en cuanto a cómo ha visto la edición de este año, ha explicado que "me está gustando bastante lo que he ido viendo hasta ahora".