Rachel Valdés reaparece tras su ruptura con Alejandro Sanz y confiesa estar "muy bien" con él

MADRID, 18 Ene. (CHANCE) -

No habíamos podido hablar con ella desde que se hizo pública su ruptura sentimental con Alejandro Sanz y hoy ha reaparecido. Rachel Valdés ha sido elegida por la revista Forbes como una de las mujeres latinas más influyentes de España y lo ha celebrado ante las cámaras con una sonrisa en su rostro y asegurando que se encuentra "muy bien".

Fue el pasado mes de junio cuando se confirmaba la noticia: Rachel y Alejandro rompían su relación sentimental... todo ello después de que el artista levantase todas las alarmas sobre su estado de salud debido a unos tweets en los que aseguraba estar pasando por un momento complicado.

Desde entonces no habíamos podido hablar con ella y hoy nos ha confirmado que "estoy muy feliz y agradecida a la revista que me haya hecho formar parte de este grupo de mujeres latinas aquí en España" y "deseosa de poder disfrutar de esta noche tan maravillosa".

En cuanto a qué significa para ella estar en la lista de Forbes, Rachel nos aseguraba que es todo un orgullo porque "España es mi segundo hogar y me siento muy feliz" y cuando le íbamos a formular la pregunta sobre su estado sentimental nos dejaba claro que "estoy muy bien, todo muy bien".

Rachel no ha tenido problema en atender a la prensa y comentar que ahora vive un momento muy positivo: "Por supuesto, yo estoy muy bien y a mí todo lo que sea la paz me encanta" aunque recalcaba que antes, cuando estaba con el artista, también sentía esa paz: "Siempre la he tenido y la continúo teniendo".

Además, ha asegurado que "Alejandro y yo estamos muy bien, él y yo estamos en una relación súper bonita, nos queremos muchísimo y estamos en un buen momento" y ha acabado con los rumores sobre su estado de salud: "Él está muy bien y además, lo va a estar, nos estamos ayudando mucho en este proceso en el que estamos".

Al final, le definía como una "buena persona" que consigue mantener el cariño con sus exparejas y, ante la insistencia, volvía a confesar que "todo está muy bien, mejor de lo que se imaginan, de verdad que sí, él está bien y está feliz, estamos los dos iguales, seguimos iguales".

Cargando el vídeo....