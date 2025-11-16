Rappel arremete públicamente contra la hija de Encarnita Polo: "Después de abandonar a su madre..."

MADRID, 16 Nov. (CHANCE) -

Multitud de rostros conocidos se han mostrado conmocionados por la trágica muerte de Encarnita Polo a manos presuntamente de un compañero de la residencia donde se estaba ingresada estos últimos años. El último de ellos, Rappel, que ha hablado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva sobre ello y ha arremetido contra la hija de la artista por su decisión de ingresarla en una residencia.

"Es horrible", decía Rappel cuando le preguntábamos por la muerte de su amiga y aseguraba no estar de acuerdo con que ingresara en la residencia: "No puedes poner a la pobre Encarnita, que según me han dicho estaba en su habitación con la puerta abierta y este ser entró y la mató en su cama, en una residencia... es que es muy fuerte".

Sin tapujos, el vidente desvelaba que "no tenía que haberla ingresado nunca en un centro" porque "ella estaba estupendamente bien. Encarnita estaba muy bien para estar en su casa, para ser la mujer que era hasta el último momento, coqueta y presumida, era una mujer que se arreglaba".

Además, Rappel cargaba contra su hija porque "a Encarnita sí han sabido venderlas los pisos. Eso sí se ha sabido vender... entonces que hayan sabido vender su casa y sus cositas personales y que ahora estuviera sola, como un perro en un sitio que uno que estaba con la puerta abierta la ha matado, me parece que no tiene perdón de Dios".

Dolido, confesaba que si ahora hacen un funeral en su honor "creo que su hija sobra en el funeral y lo digo con un par de narices" porque "ahora va a ir al funeral a que le demos el pésame, ¿de qué? Después de abandonar a su madre y que un hijo de su madre la ha matado en un centro".

El vidente, visiblemente enfadado, le lanzaba varias preguntas a su hija: "¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía Encarnita? ¿Y las joyitas que tenía? Las pieles, las ropas, recuerdos preciosos que tenía Encarna, ¿dónde está todo eso?".

Por último, Rappel aseguraba que no tiene por qué darle el pésame a su hija porque "yo pido por su alma, pero creo que es que no tengo que darle el pésame a nadie".