Raquel Arias revela a quién se parece el hijo de Gabriela Guillén tras conocerlo

MADRID, 4 Ene. (CHANCE) -

Poco a poco el círculo más cercano de Gabriela Guillén está acercándose hasta su domicilio de la empresaria para interesarse por su estado de salud y conocer al pequeño al que todos están deseando ponerle cara. En esta ocasión ha sido Raquel Arias, íntima amiga de la recien estrenada mamá, la que ha acudido hasta el domicilio de Gabriela para llevarle un regalito al pequeño y visitar a su amiga. "No sé nada, es la primera vez que vengo" reconocía la colaboradora en su llegada a la casa. "Solo ver qué tal está y que se recupere lo antes posible" le deseaba Raquel a su amiga antes de poder encontrarse con ella. En cuanto a qué le desea al pequeño, sentenciaba: "Que sea muy feliz que sé que Gabriela lo va a cuidar muy bien".

Tras varias horas en el interior del domicilio donde pudo disfrutar de las primeras horas de vida del pequeño y también hablar sobre la complicada experiencia del parto con la recién estrenada mamá, Raquel comentaba ante las cámaras: "La he visto muy contenta y con eso me quedo. Está bien, recuperándose, decir que ella está feliz, encantada y se le cae la baba con su bebé". Sin lugar a dudas estas declaraciones confirman que la última entrevista de Bertín Osborne no ha logrado empañar la felicidad que Gabi está viviendo en estos momentos tras convertirse en mamá: "Ella solo va a estar centrada en su bebé que es lo que quiere, está contenta y feliz, no va a hacer nada". En cuanto al parecido del pequeño, Raquel lo tiene claro: "Se tiene que parecer a Gabriela sí o sí. Se tiene que parecer a Gabriela seguramente".

