Raquel Revuelta se relaja en la costa gaditana y guarda discreción sobre su amiga María José Suárez

MADRID, 11 Ago. (CHANCE) -

Aprovechando las vacaciones para descansar y desconectar de los compromisos profesionales, Raquel Revuelta ha elegido las costas de Cádiz para disfrutar de unos días de vacaciones en familia. En esta ocasión la modelo y empresaria aprovechó el tiempo libre para disfrutar de una jornada de playa de lo más relajada en la que la vimos tomando el sol y muy pendiente de su teléfono móvil en todo momento.

En solitario, Raquel se mostró muy tranquila durante la jornada en la que puso tumbarse sobre su toalla, pero también darse un refrescante baño para intentar bajar la temperatura que se está viviendo en la costa en estos días. De rodillas a pocos metros de la orilla, se mojó todo el cuerpo al mismo tiempo que disfrutaba de las olas pero sin atreverse con mayor profundidad. Presumiendo de espectacular figura, la empresaria lució un sencillo biquini de rayas con el que demostró que está en plena forma y con el que pudo tomar el sol con total comodidad.

Tras varias horas de playa, recogió sus pertenencias para marcharse mientras disfrutaba de un agradable paseo de regreso a casa. Ajena al complicado momento personal que está viviendo su amiga María José Suárez tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, Raquel prefirió ser discreta y no comentar nada sobre este tema: "Qué vamos a hablar nosotros, no tenemos nada que decir, querer a nuestros amigos y ya está, apoyarles y se acabó, ya está, no hay tu tía, no hay más que hacer ni comentar".

En cuanto a cómo está llevando todo esto, sentencia: "Yo no voy a decir nada al respecto, de verdad. Lo siento, disculparme". Sobre los días de vacaciones que está pasando, comenta: "La verdad es que sí, estamos aquí felices y tranquilísimos. Hasta ahora. Estamos aquí toda la familia".