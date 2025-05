El representante de Melody revela cómo está realmente y su reacción tras el varapalo en Eurovisión

MADRID, 19 May. (CHANCE) -

A pesar de que las previsiones eran de lo más optimistas y los eurofans apostaban porque Melody podía dar la campanada y llevar a España a lo más alto de Eurovisión más de 50 años después del último triunfo de nuestro país en el festival -en 1969 con Salomé-, la artista andaluza se ha llevado uno de los batacazos más duros de su vida al quedar penúltima en la lista y obtener tan solo 37 puntos en las votaciones.

Dolida y decepcionada, la cantante habría cambiado de planes a última hora y este domingo, en lugar de represar a Madrid con el resto de la delegación, volaba directamente a Málaga para esquivar a las cámaras y reencontrarse con su hijo Cairo (1) y sus padres después de dos semanas sin verlos.

En su lugar, su representante Ferrán Poca ha dado la cara por Melody y, a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas ha revelado cómo está y cuál fue su primera reacción con su equipo a su llegada al camerino tras su varapalo en el eurofestival.

"Melody se encuentra cansada. Ha ido a descansar con su familia. Se ha ido con su hijo, que llevaba muchas semanas sin verlo. Estaba muchas semanas ya trabajando y creo que es merecidísimo" ha explicado respecto a su 'espantá' de la prensa, reconociendo que aunque no está "enfadada", sí está "decepcionada con el resultado, pero esto es también comprensible".

"Ella ahora está viajando a Andalucía, a su casa, y ya veréis que en unos días lo explica ella, que creo que va a tener mucho más arte. Además, ella lo va a explicar estupendamente cómo se ha sentido y cómo lo ha vivido. En unos días vuelve a la carga, porque además es que es una campeona trabajando" ha asegurado, revelando que lo único que ha pedido la artista "es descansar, que creo que es objetivamente necesario".

Y a pesar de que considera que es Melody la que tiene que hablar sobre su paso por Eurovisión y de las informaciones que han surgido sobre su 'cabreo' por su penúltimo puesto, su representante sí ha dejado claro que "no ha hecho nada de todo lo que se está diciendo". "Nada que ver. Ayer, cuando llegó al camerino hasta nos hizo un poco de ánimo. Ella es una campeona y lo va a hacer muy bien como siempre ha hecho y como ha demostrado, que creo que todo este cariño y todo esto que ha conseguido no es porque no haga las cosas bien, es porque trabaja muchísimo" ha puesto en valor. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!