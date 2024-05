Rocío Carrasco confirma que ve 'Ni que fuéramos Shhh', pero deja en el aire si verá la entrevista de Marta Riesco

MADRID, 31 May. (CHANCE) -

'ROCÍO JURADO el musical' vuelve a la capital madrileña. Los días 28, 29, 30 de junio en el Teatro Albéniz se llevará a cabo este espectacular show interpretado por Anabel Dueñas y, por este motivo, hemos podido hablar con Rocío Carrasco.

Hija de la gran artista y directora de esta espectáculo que se inauguró en el año 2000 nos ha confesado que no hace falta que llegue el 1 de junio para recordar a su madre ya que "para mí es como si fuese el primer día, desde otro plano y me afecta de otra forma, el musical me sirvió para hacer una terapia de choque".

Este musical, en el que trabaja junto a su marido Fidel Albiac le ayudó a seguir para adelante y "a asumir un duelo y una situación que era a la que yo no me quería enfrentar, a su ausencia". Eso sí, a pesar de todo Rocío nos desvelaba que "la recuerdo todos los días".

En este contexto le hemos preguntado por 'Ni que fuéramos Shhh' y nos ha comentado que "lo he visto" y que "estoy al tanto de todo porque a Óscar y Adrián los amo por encima de todo", directores de la productora del espacio.

Y, como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por el regreso de Marta Riesco y la entrevista que ofrecerá el próximo lunes contando su verdad: "No tengo ni idea", pero ha asegurado que "a mí poco me puede sorprender".

En cuanto a si va a ver el programa ese día, Rocío nos contestaba que "no lo sé si me dará tiempo" y, además, evitaba hablar del enfrentamiento que tienen actualmente los colaboradores del programa con su 'hermana' Terelu Campos: "Las cosas que tenga que hablar de mi gente las hablo con mi gente y en privado".

