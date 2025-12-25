Rosario Flores y Mariola Orellana se emocionan al recordar a sus seres queridos fallecidos en unas fechas tan señaladas

Rosario Flores y Mariola Orellana en su tienda 'Ojo con el duende' - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Dic. (CHANCE) -

Amigas en el terreno personal y también socias en su faceta profesional, Mariola Orellana y Rosario Flores han abierto las puertas de su tienda 'Ojo con el duende' para animar a todo el mundo a adquirir una de sus prendas con historia, muchas de ellas pertenecientes a grandes artistas de nuestro país. En esta ocasión, Mariola contó con el apoyo incondicional de su hija Marina Carmona al igual que Sara Verdasco que demostró la gran unión de amistad que comparte con ambas familias acudiendo a la cita y confesando que ella fue una de las primeras clientas de la tienda.

En este encuentro, Rosario no ha podido evitar emocionarse al recordar a los amigos que ha perdido en el último mes, dos personas "muy importantes" para ella. Aun así, ha preferido no detenerse en la tristeza y los ha definido como "ángeles en el cielo" que la acompañan y la ayudan en su camino. La cantante también se ha quebrado al hablar del documental de su sobrina Alba, dedicado a su hermano Antonio, una cinta que considera "muy bonita" y una oportunidad para que el público que no le conoció de cerca pueda descubrir un poco más quién era él.

También ha explicado que el documental refleja la vida de ella y de su hermana, mostrando de dónde vienen, la familia que han tenido y todo lo que han vivido, algo que las hace sentirse muy arropadas por el cariño del público. Confiesa que perciben mucho amor y que se sienten "muy queridas", algo que les ayuda a llevar con más fuerza la ausencia de los seres queridos. Estas palabras dejan ver la mezcla de nostalgia y gratitud que envuelve a la familia Flores en unas fechas especialmente sensibles.

Por su parte, Mariola Orellana ha compartido que la Navidad es para ella una época triste porque recuerda con intensidad a los muchos seres queridos que ya no están, a los que echa "muchísimo de menos". Sin embargo, asegura que su nieto le ha devuelto la ilusión navideña y se ha convertido en su "locura más grande" y en lo único que realmente la motiva en estas fiestas. La llegada del pequeño, explica, ha venido a "llenarle el corazón", equilibrando la melancolía de las ausencias con la alegría de la nueva generación.

En 'Ojo con el duende', ambas han destacado que el cliente puede encontrar incluso auténticas reliquias de famosos. Rosario confirma que hay prendas suyas, de su hermana Lolita y de muchos otros artistas, aunque no siempre lo anuncian abiertamente. Prefieren susurrarlo "al oído" en el momento de la compra para que quien se lleve esa pieza se marche "un poquito más contenta", sabiendo que tiene entre sus manos algo con historia y con mucho duende.