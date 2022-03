Rosario Nadal se deshace en halagos hablando de su hija Mafalda y esta se los devuelve de esta cariñosa manera

MADRID, 4 Mar. (CHANCE) -

La nieta del rey Simeón de Bulgaria no deja de ser noticia, este viernes por el concierto que ha dado en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, para el que colgaba horas antes el cartel de 'no hay billetes', una buenísima noticia para Mafalda, que está súper volcada en su carrera profesional.

También se ha hablado de ella por su compromiso matrimonial con Marc Abousleiman el próximo 28 de mayo en Palma de Mallorca... una cita que está causando furor en las calles y de las que ni ella, ni ningún familiar, nos detalla nada... pero lo cierto es que con solo mirar sus rostros vemos la ilusión que tiene por el momento tan dulce que está viviendo.

Rosario Nadal no se ha querido perder el concierto de su hija. A la entrada hablábamos con ella y nos confesaba que era "La mejor". En cuanto a la boda, la madre de Mafalda se muestra de lo más discreta y nos aseguraba que: "Estamos contentos", pero sobre el vestido que lucirá no soltaba ni una sola palabra: "no jajaja, no te voy a contestar esas cosas" y zanjaba la conversación: "todo bien, estamos muy contentos".

A la salida del concierto, Rosario se mostraba muy feliz por la actuación de su hija: "Muy orgullosa, lo hace muy bien y hace lo que le gusta" y en cuanto a la boda dejaba claro que no iba a desvelar detalles: "Estamos con los preparativos".

Mafalda de Bulgaria salía del concierto: "Feliz, muy contenta" sobre todo por "poder tocar aquí ha sido muy especial, tener a mi madre y a mis amigos ha sido muy importante. Estoy muy contenta". Tras comentarle las bonitas palabras de su madre sobre ella, la joven se las devolvía: "Mi madre es la mejor para mí, es mi ídolo desde luego".

En cuanto a la boda, Mafalda bromeaba y nos confesaba que ya el compromiso ya no era ningún secreto: "Sorpresa no porque ya lo sabéis todos, estamos muy contentos, va a ser familiar, especial" y como no podía ser de otra manera, confirmaba que: "El vestido no lo puedo decir". Sobre cómo está llevando los nervios del momento su futuro marido: "Él está muy contento y con ganas" y terminaba la conversación dejando claro que: "No os puedo adelantar nada".

