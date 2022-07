Rostros conocidos se dejan ver en el Trocadero Flamenco Festival

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

Trocadero Flamenco Festival se inauguró el viernes 15 de julio con la actuación de la cantautora Mayte Martín, concierto que ha dado el pistoletazo de salida a un cartel compuesto por primeras figuras del cante y baile jondo. Allí pudimos ver rostros conocidos como el de Ana Rosa Quintana, que retoma poco a poco la rutina, Hubertus Von Honenlohe o Beatriz de Orleans.

Beatriz De Orleans nos confesaba que no podía perderse este evento porque es su género favorito: "me encanta el flamenco, desde hace años. Soy muy aficionada al flamenco, un sitio maravilloso, todos estamos felices de vernos, alegres, con unas ganas de escuchar este flamenco. Qué maravilla" y añadía "tenemos que disfrutar, intentar disfrutar y olvidarnos de todas las miserias del mundo".

Por otra parte, Hubertus Von Hohenlohe apoyaba a sus primos asistiendo al Flamenco Festival Trocadero que han organizado: "vengo a apoyar a mi prima y mi primo, que han hecho esta iniciativa y hay que apoyar".

A pesar de gustarle el flamenco, el concierto que más ilusión le hace es el de Macaco: "sí, este año, aunque el que más me gusta no es flamenco, que es Macaco". Junto a su mujer, Simona Gandolfi, acudirán en varias ocasiones al festival: "aquí voy a estar. Y nada, los que le gusten también a mi mujer, que ahora no está, ya veremos".

También hablábamos con María Del Prado y recordaba cómo había surgido la idea de organizar el Flamenco Festival Trocadero: "bueno, nos dio el año pasado, por apoyar un poco el género y dar vida a Sotogrande. Como el flamenco siempre ha sido tradición en el campo de Gibraltar, la idea era, después de la pandemia, dar un poco de alegría". Este año, en su segunda edición, ofrecerán conciertos durante más de un mes, intentando que haya un concierto a la semana: "casi todas, y en agosto varios días en semana".

Cargando el vídeo....

Cargando el vídeo....

Cargando el vídeo....