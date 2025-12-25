Las rupturas de famosos que han marcado 2025: de Lamine Yamal y Nicki Nicole a Escassi y Sheila Casas

Archivo - Lamine Yamal y Nicki Nicole - INSTAGRAM LAMINE YAMAL - Archivo

MADRID, 25 Dic. (CHANCE) -

El año 2025 pasará a la historia como un año especialmente intenso en materia sentimental. Futbolistas de élite, cantantes internacionales, actores y rostros muy conocidos del panorama nacional han visto cómo sus historias de amor se rompían en pleno foco mediático. Mientras algunas separaciones se han comunicado con notas escuetas y tono cordial, otras han llegado acompañadas de rumores, teorías en redes y un escrutinio constante sobre los motivos del adiós.

Entre las rupturas que más conversación han generado está la de Lamine Yamal y Nicki Nicole, la pareja que unía a una de las grandes promesas del fútbol europeo con una de las voces más influyentes de la música urbana. Su relación, seguida al detalle por los fans del Barça y de la cantante, no ha resistido la presión de la exposición constante, y ha terminado convirtiéndose en uno de esos finales que se leen entre líneas.

En el terreno internacional, otra de las separaciones más llamativas de 2025 ha sido la de Katy Perry y Orlando Bloom, sobre todo porque ambos han rehecho su vida sentimental casi de inmediato. La cantante no ha tardado en presumir de felicidad junto a Justin Trudeau: tras su ruptura con el actor, fue fotografiada con el ex primer ministro canadiense cenando en Montreal y, poco después, besándose en un yate en la costa de Santa Bárbara y saliendo de la mano de un cabaret en París, imágenes que han llevado a definirles como una "power couple" inesperada del año.

En España, el capítulo de rupturas también ha dejado varios titulares potentes. Uno de los más comentados ha sido el adiós de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, una pareja que parecía haber encontrado cierto equilibrio tras el paso del jinete por 'Supervivientes', pero que finalmente ha acabado separándose en medio de un creciente ruido mediático. Su entorno habla de una relación desgastada por la exposición, las incompatibilidades de carácter y la presión constante de ver su día a día analizado en platós y redes. Un final que los sitúa directamente en la lista de rupturas del año dentro de la prensa rosa.

Sara Carbonero y Nacho Taboada han cerrado una relación de algo más de dos años vivida casi en segundo plano, sin posados oficiales ni grandes titulares. Tras ese punto y final, la periodista ha ido escribiendo un nuevo capítulo sentimental junto al empresario canario Jota Cabrera, con quien se la ha visto compartiendo planes y complicidad en los últimos meses.

El capítulo de rupturas de 2025 también ha dejado fuera de juego a Pep Guardiola y Cristina Serra, una de las parejas más discretas del panorama nacional. Diversas informaciones apuntan a que ella habría abandonado la casa familiar, un gesto que muchos han leído como la confirmación silenciosa de un adiós que se venía fraguando desde hace tiempo, y que pone fin a una historia de décadas marcada por la estabilidad y la discreción.