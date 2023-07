Samantha Vallejo-Nágera o Gelete Nieto: el tanatorio de Marta Chávarri se llena de rostros conocidos

MADRID, 22 Jul. (CHANCE) -

Este viernes numerosos rostros conocidos acudieron al Tanatorio de la Paz de Tres Cantos para despedir a Marta Chávarri y apoyar a toda la familia. Allí pudimos ver a su único hijo, Álvaro Falcó, llegar acompañado por su mujer, Isabelle Junot, completamente "destrozado" por la trágica e inesperada muerte de su madre.

En las inmediaciones se dejaron ver grandes amigos de la familia Chávarri, así como Carlos y Felipe Cortina, Javier Soto, Samantha Vallejo-Nágera, seguida de otros asistentes como Natalia Figueroa o Alejandra Martos, María Fitz James y Alonso Aznar entre otros.

Samantha Vallejo-Nágera acudía para mostrar sus respetos a la familia y recordaba a Marta Chávarri como una gran persona: "Era genial".

Por su parte, también vimos a Gelete Nieto que aseguraba que "soy amigo de su hijo y nada, aquí estamos" y desvelaba que la familia entera se encontraba "destrozada" ya que ninguno se esperaba el desenlace: "Sí, no se sabía. Yo no sé nada tampoco, he venido a acompañarles y ya está".

El Padre Cruz también nos desvela cómo fue la misa en su honor: "ha estado bien, ha estado muy sencillita pero muy bien". El sacerdote quiso apoyar a Álvaro, quien no podía evitar emocionarse en estos momentos tan difíciles: "Claro, hay que apoyarle desde la oración, claro, y desde el cariño. Sí, claro".

