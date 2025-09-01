Sandra Barneda, así responde a la ruptura de su ex, Nagore Robles, con Carla Flila

Archivo - La presentadora Sandra Barneda, posa en la alfombra naranja de la XVII edición del FesTVal de Vitoria, en el Palacio de Congresos Europa, a 1 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gastéiz, Álava. - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 1 Sep. (CHANCE) -

Comienza la nueva temporada y la presentadora Sandra Barneda ha viajado hasta Vitoria para presentar la nueva edición de 'Supervivientes All Stars' con motivo del Festival de Televisión que se celebra allí en estos días. Junto a algunos de los colaboradores que la acompañarán en esta nueva aventura, Barneda optaba por la discrección cuando le preguntaban por los últimos rumores sobre su vida más personal.

"Yo creo que si algún día me caso, no me casaré, y pondré una foto así" dejaba claro la presentadora sobre la polémica que surgió a raíz de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram junto a su pareja, Pascalle Paerel. "Me llamó todo el mundo, y me empecé a desmentir, porque dije, pero es que la han dado por hecho" añadía sobre el gran revuelo que se creó sobre la que podría haber sido su boda.

Una vez más muy discreta en cuanto a sus relaciones personales se refiere, Sandra no quiso opinar sobre la reciente ruptura de Nagore Robles y Carla Flila: "No, tengo nada que decir, no, no. Lo que sí que tengo que decir es que espero que en esta etapa de televisión, que vuelve, le vaya muy bien. Además, es gran hermana, convertida en presentadora... Viene con muchas ganas. Es lo único que tengo que decir, lo otro nada".

Como profesional de televisión, Sandra también recordaba a una e las grandes figuras de nuestro país como lo fue María Teresa Campos: "Es una de las grandes, se ha ido una de las grandes, pero no se ha ido, porque pervive en el recuerdo de personas que seguimos pensando en ella y nombrándola".