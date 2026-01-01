Sandra Barneda y Xuso Jones dan la bienvenida a 2026 entre nieve y alta moda española - ROBERTO GARVER

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Sandra Barneda y Xuso Jones han dado la bienvenida a 2026 en Formigal convertidos en grandes embajadores de la moda española, en unas Campanadas de Mediaset tan glamurosas como invernales. Para la ocasión, la presentadora ha confiado en el dúo creativo de Alvarno, mientras que el cantante ha apostado por la elegancia a medida de la sastrería madrileña Tom Black. El toque final lo han puesto los stilettos de Magrit, completando un despliegue de talento made in Spain en la última noche del año.

Alvarno ha diseñado para Barneda un conjunto cargado de simbolismo y sofisticación, pensado específicamente para el entorno nevado de la estación de esquí. La firma ha querido que esta Nochevieja respirara glamour a través de tejidos lujosos y naturales, como la lana, el tafetán y el jacquard de seda, y prendas fuertes con mucha personalidad. El resultado es un look en color azul zafiro, un tono que los diseñadores asocian con el misterio, la elegancia y la profundidad, perfecto para el escenario de montaña.

El estilismo está compuesto por dos piezas principales. La primera, un abrigo de paño de lana negro con capa incorporada en jacquard de seda, decorada con motivos en relieve de pavos reales bordados a mano con cristales de Swarovski y pequeños espejos en tonos azules. Estas aves, símbolo de belleza, renovación espiritual y realeza, se convierten en un guiño directo al cambio de año. Debajo, Sandra luce un jumpsuit azul noche de talle alto ajustado en la cintura, con cuerpo drapeado en tafetán al tono sobre una camiseta de microcristales con cuello y bajo de mangas fruncidos, que recrea los destellos de un cielo estrellado sobre las montañas nevadas de Formigal.

"Cuando Sandra nos propuso que la vistiéramos para las campanadas, nos hizo mucha ilusión. No dudamos ni un segundo porque además de tener un respeto y admiración profesional mutuos, nos une una conexión personal que viene directa del corazón. Es un momento de renovación espiritual que ha unido nuestros caminos, así que va a ser la mejor manera de empezar el 2026", explican Arnaud Maillard y Álvaro Castejón. Para ellos, lo esencial era que la presentadora se reconociera en cada detalle del estilismo: "Lo más importante ha sido que Sandra se sintiera ella misma, respetar su personalidad y aportar un toque de frescura devolviendo el hechizo festivo a la última noche del año".

El look se remata con unos stilettos de Magrit, firma española de calzado de lujo, que aportan altura, continuidad cromática y un acabado pulido al conjunto. A su lado, Xuso Jones ha optado por la sobriedad impecable de un smoking confeccionado a medida por Tom Black, una de las sastrerías de referencia en Madrid. La casa ha creado un traje de etiqueta adaptado al estilo cercano y desenfadado del presentador, demostrando que la sastrería clásica puede convivir con el ritmo televisivo en un entorno tan singular como el de un resort de nieve.