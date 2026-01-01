Silvia Fernández repite en las Campanadas y viste a la 'invitada perfecta', Sandra Majada, en la televisión extremeña

Sandra Majada presenta las Campanadas de Fin de Año 2025 de Canal Extremadura desde Plasencia - SANDRA MAJADA

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Silvia Fernández consolida su presencia en las Campanadas con un nuevo diseño que vuelve a colocar su firma en el foco televisivo de la última noche del año. Tras el éxito del vestido que creó para Lalachus en su debut del 31 de diciembre en RTVE, la diseñadora ha repetido en esta ocasión como responsable del look de Sandra Majada en la Televisión de Extremadura.

La creadora de contenido, conocida en redes como @invitada_perfecta, ha sido la encargada de dar las Campanadas de fin de año en la cadena autonómica y ha confiado nuevamente en Silvia Fernández para una noche tan especial. Para la ocasión, se ha decantado por un vestido negro muy especial: un modelo tipo bustier estructurado, confeccionado en tul, con cuerpo envarillado y una espectacular falda de encaje de chantilly rematada en volantes.

El diseño se completa con un fajín que marca la cintura y estiliza la silueta, y con un delicado juego de transparencias que deja entrever la piel de forma sutil. Desde los hombros, una especie de capa ligera cae sobre los brazos, aportando movimiento y sofisticación, y convirtiendo el estilismo en una propuesta elegante y rotunda para despedir el año en directo.

Los complementos se eligieron para acompañar el vestido sin restarle protagonismo: Sandra apostó por los zapatos Zowa‑Te de Lodi, confeccionados en raso con detalle joya en el empeine, y por los pendientes Reata de Acus Complementos, un diseño en espiral con un brillo sutil que iluminaba el rostro con discreción. El maquillaje y la peluquería, a cargo de Marta Gamarra, buscaron un equilibrio entre sofisticación y naturalidad, con un recogido pulido de mechones sueltos, mirada intensa y labios con carácter que redondeaban un look pensado para encontrar el punto perfecto entre sensualidad y elegancia contemporánea en una de las citas televisivas más esperadas del año.