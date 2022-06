Sofía Suescun, preocupada por el estado de salud de Kiko Jiménez, alarma a sus seguidores

MADRID, 11 Jun. (CHANCE) -

Todo el mundo sabe que Kiko Jiménez y Sofía Suescun están locamente enamorados. A pesar de que nadie tuviera confianza en ellos al principio de la relación, los dos han demostrado que su amor está por encima de todo. Han crecido juntos y van cumpliendo sueños a la par, como las dos casas que se han construido para disfrutar de un futuro de lo más prometedor.

Este sábado Sofía se ha llevado un susto tremendo nada más despertarse y no ha dudado en compartirlo a través de sus redes sociales. En sus stories, ha colgado una captura de pantalla de la conversación con su suegra en la que ésta le informa de que Kiko se encuentra en el hospital debido a un incidente que sufrió por la noche.

"Sofía, estamos en el hospital, le están haciendo pruebas a Kiko, llámame cuando puedas" con estas palabras la influencer se ha despertado de lo más asustada, pero su suegra la tranquilizaba explicándole que: "Ha tenido ahogo y no podía respirar, hemos llamado a la ambulancia y están haciéndole pruebas".

Sofía ha compartido este suceso con su comunidad de Instagram, que siempre la ayudan y apoyan en todos los momentos de su vida con el siguiente mensaje: "Con este mensaje me he despertado esta mañana... a mí si que casi me da algo". Y sin más, de momento no se sabe nada del colaborador de televisión que ayer estuvo en 'Sálvame Diario'.